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Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında 15 kişi serbest bırakıldı. Toplamda 9 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2 şahıs, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 2, 0-1 yıl arası aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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