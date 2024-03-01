Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2 şahıs, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 2, 0-1 yıl arası aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK