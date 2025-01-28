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Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Karabük'te bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te 2 katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kapullu Mahallesi Kapullu Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin 2. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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