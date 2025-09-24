Haberler

Karabük'te 2 Bin 467 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabük'te 2 Bin 467 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Karabük'te düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı ve 2 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçta 2 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

