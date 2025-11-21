Karabük'te 150 Yıllık Tarihi Konağın Yangını Havadan Görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan yaklaşık 150 yıllık tarihi konaktan geriye kalan harabe dronla görüntülendi.

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta çıkan yangın Pınar Ç.'ye ait yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen tarihi konağı kısa sürede kullanılamaz hale getirdi.

Şiddetli alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alabildi.

Sabaha karşı söndürülen yangının ardından konağın son durumu gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı.

Tarihi yapının büyük bölümünün çöktüğü, taş ve ahşap bölümlerin tamamen zarar gördüğü belirlendi.

Konaktan geriye kalan harabe ise dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının konağa verdiği ağır tahribat net bir şekilde görüldü.

Yangının 24 Kasımda açılacak olan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesine yakın bir alanda çıkması paniğe neden olurken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. - KARABÜK