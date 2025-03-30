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Karabük'te 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Karabük'te 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
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Karabük'te Cevizkent TOKİ'de bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu Elanur Ekren, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Cevizkent TOKİ'de meydana geldi. Elanur Ekren (15) isimli kız çocuğu apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz çocuğu görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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