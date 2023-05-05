Karabük polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan istihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonda U.U., M.Ç. ve Y.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda 39,65 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.