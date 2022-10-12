Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haberi... Karabük'te bir binada yaşanan patlamanın dehşeti gündüz ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Karabük haberi... Karabük'te bir binada yaşanan patlamanın dehşeti gündüz ortaya çıktı

Karabük haberi: Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, yaşanan olayın boyutu ise gün ışığı ile ortaya çıktı.

Karabük'te 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanırken, yaşanan olayın boyutu ise gün ışığı ile ortaya çıktı.

Olay, dün gece yarısı merkeze bağlı Yeşil Mahalle Özgür sokakta bulunan 4 katlı Sarıipek apartmanın üçüncü katında meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre mutfak kısmında doğalgazdan kaynakladığı düşünülen patlamada biri çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Gece yarısı meydana gelen patlama sonrası can kaybının yaşanmadığı olayından ardından adeta harabeye dönen bir birine bitişik daireler günün ilk ışıkları ile havadan görüntülendi. Etrafındaki bazı binalar ile park halindeki araçların dahi zarar gördüğü patlama sonrası Karabük Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kriminal ekipleri tarafından binada detaylı bir inceleme ve çalışma yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title