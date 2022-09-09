Karabük haber! Karabük'te ikamette 980 gram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Karabük haberine göre Karabük'te bir ikamette yapılan aramada 980 gram esrar ele geçirilirken iki şüpheli de gözaltına alındı. Karabük'te bir ikamette yapılan aramada 980 gram esrar ele geçirilirken iki şüpheli de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alınan istihbarat doğrultusunda Ş.A. ve A.R. isimli şüphelilerin bulunduğu bir ikamette arama yapan ekipler yaklaşık 980 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Karabük 3. Sayfa Haberler

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