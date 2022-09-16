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Karabük haber | Karabük'te dolmuş otomobille çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karabük haber | Karabük'te dolmuş otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Karabük 3. sayfa haberi... Karabük'te dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 100. Yıl Mahallesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. M.Ç. (62) idaresindeki 37 SF 742 plakalı otomobil, İ.K. (59) idaresindeki 78 M 0187 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ç. ile dolmuş sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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