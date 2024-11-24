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Karabük-Gerede Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Yol Ulaşıma Kapandı

Karabük-Gerede Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Yol Ulaşıma Kapandı
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Karabük-Gerede karayolunda kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalar sonrası yol ulaşıma kapandı. Kar yağışı sürücüler için zor anlar yaşatıyor.

Karabük-Gerede karayolunda kar yağışının etkisiyle meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Karabük-Gerede karayolunda çok sayıda aracın birbirine girdiği iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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