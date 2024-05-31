Üye Girişi
Haberler

Karabük Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu iki ayrı operasyon düzenledi. Kurtuluş Mahallesi'nde yapılan alan tarama faaliyetleri sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, kullanılmayan ikametin bahçesinde kim ya da kimlerce ekildiği tespit edilmeyen 28 adet hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Ekipler, olayın faillerinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde yapılan çalışmalarda S.Ö, Y.U, G.K, ve T.K isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; 19.22 gram esrar, 2.11 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza, 5 adet ekstazi maddesi ile bir adet silah ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem tesis edilirken, ayrıca Y.U isimli şahıs hakkında 6136 SKM suçundan işlemler yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Karabük 3.Sayfa Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title