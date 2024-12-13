Karabük-Bartın Karayolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapatıldı

Karabük- Bartın karayolu, kar yağışı sonrası ağaçların devrilmesi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürürken jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerini yapıyor.

Karabük - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde kar yağışı sonrası devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çift yönlü yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı. - KARABÜK