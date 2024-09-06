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Karabük-Bartın kara yolunda otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Karabük-Bartın kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük- Bartın kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Nebioğlu mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük'e seyir halinde olan K.D. idaresindeki 78 ABZ 433 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.D.'nin ehliyetinin daha önce 2918 sayılı K.T.K'ninn 48/5'ten daimi iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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