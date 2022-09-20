Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te zincirleme kaza: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Karabük 3. sayfa haberi... Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası 1 kişi yaralandı. Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası 1 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Medikar Hastanesi mevkiinde meydana geldi. E.A. sevk ve idaresindeki 78 SE 791 plakalı otomobil duramaması nedeniyle Ş.B. idaresindeki 06 KJP 97 plakalı otomobile, Ş.B. idaresindeki 06 KJP 97 plakalı otomobil, A.A. yönetimindeki 78 BP 073 otomobile, A.A. idaresindeki 78 BP 073 otomobil de C.K. idaresindeki 18 LB 301 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük 3. Sayfa Haberler

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