Karabağlar'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Yakalandı

Karabağlar'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Yakalandı
Karabağlar ilçesinde bir aracın camını kırarak hırsızlık yapan iki şahıs, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip yakalandı. Olayda çalınan malzemeler bazı yerlerde bulundu, hırsızlardan biri firari olduğu öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde bir aracın kelebek camını kırarak hırsızlık yapan iki şahıs, tanınmamak için kıyafet değiştirmiş olmalarına rağmen, olay yeri ve çevresindeki 22 farklı güvenlik kamerası inceleyen polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdiler.

Olay 28 Ekim günü gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar'da gözüne kestirdikleri bir otomobilin kelebek camını kıran iki şahıs, dört adet hoparlör, iki adet tiz, bir adet teyp ve bir adet amfiyi çalarak uzaklaştı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olay yeri ve çevresindeki 22 farklı güvenlik kamerası incelendi. Şüpheli iki şahsın çaldıkları malzemeleri plakasız bir araca taşıdıkları, hırsızlık sırasında dikkat çekmemek için kıyafet değiştirdikleri ve olay sonrası Konak yönüne kaçtıkları belirlendi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olayda kullanılan araç ve kimlikleri tespit edilen O.S. (27) ile Ö.A. (39) isimli şüpheliler yakalandı. Şahıslara ait araçta çalınan dört hoparlör ve iki tiz ele geçirilirken, teyp ve amfi ise Buca ilçesindeki bir iş yerinde bulundu. İş yeri sahibi hakkında 'Suç Eşyasını Satın Almak'tan işlem yapıldı.

Bu arada Ö.A. isimli şahsın üç ayrı hırsızlık dosyasından firari olduğu ve 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan her iki şüpheli ile ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
