Karabağ'da Ermenilerin döşediği mayına basan 1 sivil hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da yer alan Laçın'da mayına basan 1 sivil hastanede hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da yer alan Laçın'da mayına basan 1 sivil hastanede hayatını kaybetti. Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'ın Suarası köyünde Ermenilerin yerleştirdiği mayına basa 2 sivilin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise durumunun iyi olduğu kaydedildi. Mayın riski nedeniyle halkın tehlikeli bölgelere girmemesi istenirken, sorumlu ve dikkatli davranma çağrısı yapıldı. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen 2 yıl boyunca mayın patlamaları sonucu 250'den fazla Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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