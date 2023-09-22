Karabağ'da Ermeni silahlı grupları 800'den fazla silahı teslim etti

Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına ait 800'den fazla silah Rus Barış Gücü birliklerine teslim edildi.

Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silahlarını teslim etme süreci devam ediyor. Rus Barış Gücü Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında Yevlah'ta gerçekleştirilen toplantıda varılan anlaşmalar çerçevesinde, Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının silah ve mühimmatlarını teslim ettiği bildirildi.

Rus Barış Gücü'nün gözetiminde yürütülen süreçte şu anda kadar 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahın teslim edildiği kaydedildi. - BAKÜ