Karabağ'da 4 polis ve 2 sivili şehit eden teröristler yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada Karabağ'da 4 Azerbaycan polisi ve 2 sivilin şehit edildiği terör eyleminin suçluları yakalandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada Karabağ'da 4 Azerbaycan polisi ve 2 sivilin şehit edildiği terör eyleminin suçluları yakalandı.

Azerbaycan'nın Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına ait kamyonun 19 Eylül Salı günü 04.30 sıralarında mayının üzerinden geçmesi üzerine kamyon infilak etmişti. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine giden polis aracının başka bir mayının üzerinden geçmesiyle 4 polis şehit olmuştu. Karabağ'da 6 Azerbaycanlı'nın şehit edildiği terör eyleminin suçluları yakalandı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Karabağ'daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu kapsamında, terör eylemini gerçekleştirdiklerinden şüpheli bilinen bir grup silahlı Ermeni'nin 20 Eylül Çarşamba tarihinde gözaltına alındığı aktarıldı. - BAKÜ