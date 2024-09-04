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Kara Para Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

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Kara para aklama suçlamasıyla haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada Engin Polat'ın babası Sezgin Polat savunma yaptı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada Engin Polat'ın babası tutuklu sanık Sezgin Polat savunma yaptı. Sanık Sezgin Polat, "Örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin" dedi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin'in Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı sanık savunmalarıyla sürüyor.

"İşimizi gücümüzü bize geri verin, toparlanmaya çalışalım"

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Çocuklarımın zaten böyle bir şey yapmasına izin vermem. Biz ticaretimizdeyiz. Mal varlıklarımızın hepsine el konulmuştur. Soğuk çanta nedir ben bilemem. Cezaevinde öğrendik hepsini. İşimizi gücümüzü bize geri verin, toparlanmaya çalışalım. Oğlum Engin'e ait 3 firma var. Herkesin firması ayrı. Herkes kendi işiyle ilgileniyordu. 22 kilo verdim cezaevinde. Biz cani miyiz kara para aklayalım. Bizden örgütmüş, kara paraymış çıkmaz bu aileden. Vergisel bir şey olmuştur. Yok diyemem. Bizi bırakın, işimizi gücümüzü verin" dedi.

"Kendimi bildim bileli ailem ticaretle uğraşır"

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise, "Bu ailenin en küçüğüyüm. Kendimi bildim bileli ailem ticaretle uğraşır. Abimin iş yükü çok ağırdı. Mali işlemleri takip etmiyordum. Müşteri ve çalışanları takip ediyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimse benden suç işlememi istemedi. İddianamede ismim bile geçmiyor ama aylardır tutukluyum. Sadece tek amacım ailemin iş sorumluluğunu azaltıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak. Biz bir aileyiz. Aile şirketiyiz. Bahis ve iddia oynamayı dahi bilmem. Abimin ricasıyla Nilda Gayrimenkule para yatırmışlığım vardır" dedi.

"Milli piyango bileti almış insan değilim ama biz bahisçi olduk"

Polatların muhasebe işlerine bakan tutuklu sanık Ahmet Gün savunmasında, "Bir takım ihmallerle bu soruşturma başlamıştır. Suçsuz olduğumuzu bile bile haberleri televizyondan izlemek ne kadar acı kimse bilemez. Engin Polat para aklıyor bende denetimden gizlemeye çalışıyorum. Böyle bir iddia olamaz. Hayatımda milli piyango bileti almış insan değilim ama biz bahisçi olduk" dedi. Tutuklu sanıkların savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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