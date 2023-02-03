Kar yağışı ulaşımı felç etti, çok sayıda araç bir birine girdi: 4 yaralı

Çankırı'da yoğun kar yağışı karayolu ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Yolun kayganlaşması sebebiyle kaza yapan 14 araçta maddi hasar oluşurken, 4 kişi de yaralandı. Ekipler, uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu üzerindeki Ilgaz ilçesine bağlı Yerkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede 2 tır, 2 kamyon ve 10 otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, yolun yeninden ulaşıma açılması içinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. - ÇANKIRI