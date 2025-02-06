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Kar Yağışı Nedeniyle Jandarmadan Engel: Sürücünün Mücadelesi

Kar Yağışı Nedeniyle Jandarmadan Engel: Sürücünün Mücadelesi
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Tekirdağ'dan ailesiyle Uludağ'a gitmek isteyen bir sürücü, yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekiplerinin denetimine takılarak kar lastiği eksikliği nedeniyle geri gönderildi. Jandarma ekiplerine dakikalarca neden lastiklerin uygun olduğunu anlatmaya çalışan sürücünün çabası, basın mensupları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'dan ailesiyle birlikte Uludağ'a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 94 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti. Tekirdağ'dan 300 kilometre gelen bir vatandaş, gişelere geldiği esnada jandarmanın, kar lastiği ve zincir denetimine takıldı. Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle muhtemel durumlara karşı yaptığı uygulamada, sürücü aracının lastiklerinin 4 mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü, ekiplerin müdahalesi sonra geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü daha sonra Uludağ'a ailesiyle tekrar çıktı. Sürücü ile jandarma ekipleri arasında geçen diyalog ise basın mensuplarının kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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