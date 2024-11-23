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Kar Yağışı Nedeniyle Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kar Yağışı Nedeniyle Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşen 72 yaşındaki Veysel Korulu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle televizyon kanalları bozulan Veysel Korulu (72), anteni temizlemek için çatıya çıktı. Talihsiz adam, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralı adam, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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