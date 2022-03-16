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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van'da etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kalırken, tır ise yoldan çıktı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kalırken, tır ise yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre ilk kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Çatak Durağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EV 947 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil refüjdeki demir korkuluklarda asılı kalırken, sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İkinci kaza ise Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği her iki kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kar yağışından dolayı trafikte daha dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı. - VAN

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İpekyolu, Van, kar, 3. Sayfa, Haberler

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