Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu - Haberler

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Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 Karayolunda ani bastıran kar yağışı sonrası maddi hasarlı Trafik Kazası meydana geldi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya İlçesi D100 Karayolunda ani bastıran kar yağışı sonrası maddi hasarlı Trafik Kazası meydana geldi.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 RG 582 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, buzlanma sebebiyle yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla sürücülere uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kar yağışı D100'de kazaya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Otomobil, Samsun, kar, 3. Sayfa, Haberler

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