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Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kayseri'de medikal malzeme satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. Şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili operasyon düzenlendi ve 4 kişi gözaltına alındı. Ancak 3 kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.