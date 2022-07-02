Kar tüneli üzerlerine çöktü: 2 yaralı - Haberler

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Kar tüneli üzerlerine çöktü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar tüneli üzerlerine çöktü: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir vadide gezen 2 kişinin üzerine kar tüneli çöktü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir vadide gezen 2 kişinin üzerine kar tüneli çöktü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan Aksu Vadisi'nde gezen 2 kişinin üzerine kar tüneli çöktü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kar üzerine çıkmayı başaran şahısların ilk müdahalesi olay yerindeki salık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Mehmet A.Ş., ilk tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yahyalı Kayseri 3. Sayfa Haberler

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