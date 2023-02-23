Kar sularının erimesi sonucu köprü beşinci kez yıkıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde havaların ısınması sonucu kar sularının erimesiyle çayda su seviyesi yükseldi. 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonucu yıkılan köprü, beşinci kez yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun birçok ilçesinin etkilendiği 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde köprüsü yıkılan Çatalzeytin ilçesine bağlı Kayadibi Köyü Düzköy Mahallesinde, kar sularının erimesi sonucu çayda su seviyesinin yükselmesiyle yapılan geçici köprü beşinci defa yıkıldı.

"Köprümüz sel sebebiyle 5 kez yıkıldı"

Çatalzeytin'in Kayabidi köyünün köprüsünün yıkıldığını belirten Çatalzeytin Kayabibi Köyü Muhtarı Sabri Kurnaz, "Çatalzeytin'in Kayadibi Köyü Düzköy Mahallesinde yapılan köyümüzün geçici köprüsünü sel suları almıştır. Sel sularının köprümüzü alıp götürmesinden dolayı köylülerimiz, mahsur kalmıştır. Hastalarımız ilçeye gidip tedavilerini yaptıramamışlardır. ya da yakınlarımız bizleri ziyarete gelemiyorlar. Bu köprümüzü 5 defa sel alıp götürdü. Civar köylerimizdeki köprüleri de 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan selde alıp götürdü. Ama civar köylerimizdeki köprüler yapılmıştır fakat bizim köyümüzün köprüsünün akıbetini halen bilmiyoruz. Ben, bütün mercilere gidip görüştüm. Buna rağmen her gittiğimde bana unutulduğunu söylediler. Beni oyaladılar, geçiştirdiler. Bugün yine Çatalzeytin ilçesine giderek görüşmede bulundum. Yıkılan köprümüzün Mart ayında bize yapılacağını söylediler. Ama ne kadar bunun doğru olduğunu ya da ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Köyümüz yaz mevsiminde nüfusu 200'e kadar çıkmaktadır. Kış mevsiminde de köyümüzde 50-60 kişi yaşamaktadır. Köyümüzün yolu kış mevsiminde kapanıyor, köyümüzün yolunun 15 gün boyunca kapalı olmasından ötürü mağduriyet yaşadık. Birde şimdi köprümüz yıkılınca bir kez daha mağduriyet yaşadık. Her hava şartlarında olumsuz bir durum yaşandığında mağdur oluyoruz, aylarca yapılmasını bekliyoruz. Bizler, büyüklerimizden gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Mümkünse en kısa zamanda köprümüzün de yapılmasını talep ediyorum" dedi.