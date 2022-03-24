Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı - Haberler

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Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı Siirt Eruh-Şırnak karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

SİİRT - Siirt Eruh-Şırnak karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Siirt-Eruh karayolu Birini mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığından dolayı Şırnak Aslan Başar Jandarma Karakol Komutanlığı önü ve Eruh ilçe çıkışı Pet mevkiinde karayolu araç geçişine kapatıldı. Eruh Karayolları Şube Şefliği ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Ulaşımın sağlanması için ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, yolun ulaşıma açılmasıyla yolu kullanacak sürücülerin kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

Kar, Siirt-Şırnak karayolunu araç geçişine kapattı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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