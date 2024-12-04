Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

Kar Sebebiyle Dereye Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralanmadı

Kar Sebebiyle Dereye Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralanmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde kar nedeniyle kayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Veysal S. yara almadan kurtuldu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kar sebebiyle kayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysal S. yönetimindeki 14 ABG 918 plakalı otomobil, kar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İlanı gören herkes aynı yorumu yapıyor: Nasıl bir hata yaptın?
img

112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı
img

İddialı dizinin final tarihi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Meral Akşener bakan mı olacak? Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu? Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.