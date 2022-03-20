Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Haberler

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Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyreden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haberler

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