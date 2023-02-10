Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köylere helikopterle gıda desteği 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Sincik kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayınca depremzedelere helikopterle gıda malzemeleri taşındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Sincik kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayınca depremzedelere helikopterle gıda malzemeleri taşındı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde depremden etkilenen Yarpuzlu Köyü Hodri mezrası ile Balkaya köyü Darıderesi mezrasına kar nedeniyle ulaşım sağlanamayınca köy halkının yardımına askerler yetişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ile gıda malzemeleri taşınarak depremzede köylülere dağıtıldı. Deprem ve kar nedeniyle zor günler yaşayan ilçe kırsalındaki vatandaşlar, gelen yardım malzemeleri nedeniyle büyük sevinç yaşayarak devlete ve askerlere dua etti. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adıyaman Sincik 3. Sayfa Haberler

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