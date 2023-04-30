Kar Maskeli Şüpheliler Kadıköy'de Başarısız Oldu, Kartal'da Yarım Kilo Altın Çaldı

Kadıköy'de bir kuyumcuya girmeye çalışan ancak başarısız olan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'da başka bir kuyumcuya girerek yarım kilo altın çaldı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIKÖY'de girmeye çalıştıkları kuyumcuda hedeflerine ulaşamayan kar maskeli ve silahlı şüpheliler, bir saat sonra Kartal'daki kuyumcuya girerek yarım kilo altın çaldı. O anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli, kepengi açıp kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı. Şüpheliler ellerindeki levyelerle uzun süre dükkanın kepenkleri zorlamalarına rağmen başarılı olamadı. Sesleri duyan çevre sakinleri, soygunu engellemek istese de, şüpheliler silah doğrultarak korkutmaya çalıştı. Vatandaşların tepkisi üzerine bir süre sonra panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.

YARIM KİLO ALTIN ÇALDILAR

"UYARANLARA SİLAH DOĞRULTARAK KORKUTUYORLAR"

O ANLAR KAMERADA