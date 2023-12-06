Kar Maskeli Soygun: Borcum vardı, çıkmaza girdim

Bursa'da kar maskeli bir soyguncu, kuyumcudan 8 Adana burması bileziği gasp edip kaçtı. Bursa polisi, 300 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi 24 saat içinde yakaladı. Soygunu gerçekleştiren Emre V., adliyeye sevk edilirken, ifadesinde borcu olduğunu ve çıkmaza girdiğini söyledi.

Kar maskeli soyguncu: "Çıkmaza girdim, borcum vardı"

Bursa polisi 300 kamera görüntüsü izleyip şüpheliyi yakaladı

BURSA - Bursa'da kar maskeli, silahlı soyguncu motosikletle geldiği kuyumcudan saniyeler içerisinde 8 Adana burması bileziği gasp edip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı araştıran Gasp Bürosu ekipleri şüpheliyi 300 güvenlik kamerasını inceleyerek 24 saat geçmeden ormanlık alanda kıskıvrak yakaladı. Silahlı soyguncu adliyeye sevk edilirken, ifadesinde; "Borcum vardı çıkmaza girdim" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran Emre V., yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen Emre V., 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis Emre V.'nin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.

300 güvenlik kamerası incelendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, titiz bir soruşturma gerçekleştirip kullandığı motosikletten yola çıkarak 300 güvenlik kamerasını izleyip zanlıyı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceleyip, şehir kameralarından takip yapan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler şüpheli 26 yaşındaki Emre V.'nin en son Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Çember daraltılıp tüm ekipler bölgeye yoğunlaştırıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Emre V. ormanlık alanda nefes kesen operasyonla gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gasp edilen 8 bilezik de polis tarafından ele geçirildi.

"Borcum vardı, çıkmaza girdim"

Şüpheli Emre V.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, ifadesinde, "Borcum vardı, çıkmaza girdim. Bu yüzden soygun yapmaya karar verdim" dediği öğrenildi.