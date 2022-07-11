Kar maskeli saldırgan dükkan bastı, kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta bir şahıs, haraç istediği işyerinden "Hayır" cevabını alınca kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile girdiği dükkanda 3 el ateş eden silahlı saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, bir şahıs, Melahat Ekincioğlu'nun işlettiği dönerciye gelerek haraç istedi. Bu istekleri karşısında Ekincioğlu, şahıslara "hayır" diyerek cevap verdi. Yaşanan tartışmanın ardından "Size burada ekmem yedirmeyeceğim" diyen şehir eşkıyası aradan geçen birkaç günün ardından dükkana kurşun yağdırdı. Kar maskesi ile işyerini basan şahıs, müşterilere de aldırmadan silahını çekerek 3 el ateş etti. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Melahat Ekincioğlu, "Bir o gün normal bir şekilde dükkanımıza geldik. Akşama kadar da çalıştık. Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu. 3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti. Şans eser yaşanan olayda kimse yaralanmadı" dedi.

Kendisinden haraç istediğini belirten Ekincioğlu, "Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler. O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta yarın dükkanı basacağım da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa