Kar Maskeli Şahıslar Kiracı ve Arkadaşları Çıktı

Kar maskesi takıp öldüresiye dövülmüştü: Darbedenler kiracı ve arkadaşları çıktı

ADANA - Adana'da kar maskeli şahıslar tarafından sopalarla öldüresiye dövülen şahsı darbedenlerin kiracısı ve onun arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Kirada anlaşamadıkları için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kiracıyla birlikte 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.B. (22), ev sahibi S.T. ile kirada anlaşmazsızlık sebebiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında O.B., yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla kar maskesi takarak ev sahibinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler S.T.'yi sopalarla öldüresiye darp edip 8 bin TL'sini de alıp kaçtı. Yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

"Polis aracın izini sürüp şüphelileri yakaladı"

Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.T.'yi öldüresiye döven şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobilinin izini süren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incemeler neticesinde şüpheliler, bulundukları otomobille yakalanınca olay çözüldü. Yakalanan 6 şüpheliden birinin S.T.'nin kiracısı O.B. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.B. ile birlikte 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.