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Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kars kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kar küreme aracına çarpan bir kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kars kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Kars kara yolunda karla mücadele çalışması yapan Gökhan Alihanoğlu'nun kullandığı kar küreme ve tuzlama aracına, Cesur İnce yönetimindeki 36 ABC 725 plakalı kamyonet, arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Cesur İnce ve Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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