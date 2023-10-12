Kapüşonlu Hırsız Kebapçıda Telefon Çaldı

Ataşehir'de bir kebapçıya giren kapüşonlu bir kişi, para bulamayınca tezgahtaki telefonu çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de gece saatlerinde kapüşonlu bir kişi girdiği kebapçıda para bulamayınca tezgahtaki telefonu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşonlu bir kişi önce kebapçının önünde oturarak bir süre bekledi. Şüpheli daha sonra içeri girerek kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan şüpheli, önce çevreyi kolaçan etti. Tezgahtaki telefonu gören şüpheli cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.