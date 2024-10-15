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Kapkaç Şüphelisi 204 Saatlik Görüntü İncelemesiyle Yakalandı

Kapkaç Şüphelisi 204 Saatlik Görüntü İncelemesiyle Yakalandı
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Osmaniye'de kapkaç yapan Oğuzhan A., polis ekiplerinin yaptığı 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucu yakalandı. Olayın ardından kapkaç yaptığı çanta içindeki cep telefonunu satan bayi işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de kapkaç yapan şüpheli, polis ekiplerinin 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesiyle tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Devlet Hastanesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalınması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucunda şahsın Oğuzhan A. olduğu tespit edildi. Oğuzhan A.'ın kapkaç olayını gerçekleştirip ormanlık alana kaçtığı, bir arkadaşından farklı kıyafetler isteyerek kılık değiştirdiği, kapkaç yaptığı çanta içerinde bulunan cep telefonunu telefon bayisine sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Oğuzhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç olayında çalınan cep telefonunu satın alan telefon bayi işletmecisi Özkul Ö. hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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