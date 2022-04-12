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Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı Evinin girişinde bacağına 2 kurşun isabet eden şahıs yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Evinin girişinde bacağına 2 kurşun isabet eden şahıs yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden vatandaş yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokak üzerine gelen kimliği belirsiz şahıslar, bir süre beklemeye başladı. Şahıslardan biri, evinden çıkan Özcan A.'ya kurşun yağdırdı. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Özcan A. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 5 kovan bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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