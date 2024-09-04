Üye Girişi
Haberler

Kapısı Açık Unutulan Otomobil Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde park halinde olan kapısı açık unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, otomobili fark ederek direksiyona geçip uzaklaştı. Otomobil, Ankara'da yakalandı ve şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halinde olan kapısı açık unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sahibi S.Ş.A. evinin önüne park ettiği 06 DLY 542 plakalı otomobili anahtarıyla birlikte açık unuttu. Caddeden geçerken otomobilin kapısını kontrol eden ve açık olduğunu fark eden şüpheli 17 yaşlarındaki T.K., direksiyona geçerek otomobili çalıştırıp uzaklaştı. Otomobilinin çalındığını fark eden S.Ş.A. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çalınma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Kamera görüntülerinde yola çıkan polis ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin Ankara'da olduğunu belirledi. Çalıntı otomobil aynı gün içerisinde içerisinde çalan şahısla birlikte yakalandı. Ankara'da yakalanan şüpheli T.K. işlemler için Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin otomobilin yanına geldiği, önce sağ taraf arka kapısını kontrol ettiği, açılan kapıyı kapatarak sol tarafa geçip sürücü kapısını açıp bindiği görülüyor. Kısa süre araç içerisinde bekleyen şüpheli daha sonra aracı çalıştırıp gidiyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Otomobil 3-sayfa Güncel konya

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?
title