Kapıkule ve İpsala'da 525 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında yapılan operasyonlarda toplam 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde yakaladı. Operasyonlar kapsamında toplam değer 319 milyon 844 bin TL olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan, 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı.

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller neticesinde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. - ANKARA

500
