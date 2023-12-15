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Kapıkule Sınır Kapısında Antika Para ve Yüzük Ele Geçirildi

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Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan kısmında bulunan Kapitan Andrevo sınır kapısında gümrük memurları tarafından arkeolojik değerleri olan bin 62 adet antika para ve 1 adet antika yüzük ele geçirildi.

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan kısmında bulunan Kapitan Andrevo sınır kapısında gümrük memurları tarafından arkeolojik değerleri olan bin 62 adet antika para ve 1 adet antika yüzük ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Hollanda'ya mal taşıyan Türk tescilli tır, Kapıkule gümrüğünü geçtikten sonra Bulgaristan kontrol noktasında detaylı aramaya alındı. Türk vatandaşı M.S.'nin kullandığı, beraberinde Türk vatandaşı H.B.'nin bulunduğu tır, risk analizi yöntemine göre x-raya gönderildi.

Sürücü dolabındaki takım eşyaları arasına gizlendi

Gümrük yetkilileri, sürücü kabininin dolaplarında, aletlerin bulunduğu bir çantada antikalar içeren 11 poşet torba buldu. Avrupa'ya götürülmeye çalışılan bin 62 adet beyaz ve demir dışı metal madeni para ve bir adet sarı metal yüzük bulundu. Yakalanan arkeolojik değeri olan eserler muhafaza altına alınırken, antik madeni paralar ve yüzüğün, hakkında idari suç duyurusunda bulunulan ikinci sürücü H.B.'ye ait olduğu belirlendi.

Gümrük Kanunu'na göre işlem yapılan sürücüler hakkında Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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