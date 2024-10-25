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Kapıkule Sınır Kapısında 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında, Bulgaristan vatandaşı bir sürücünün otomobilinde 28 paket halinde 8 kilo 680 gram esrar bulundu. Gümrük yetkilileri, detaylı muayenede uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısına gelmek üzere yola çıkan 38 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, Kaptan Andreevo gümrük kapısında 28 paket içindeki 8 kilo 680 gram esrarı otomobilin deposunda yakalattı.

Bulgaristan'dan sabah erken saatlerde Türkiye'ye tek başına otomobile seyahat eden Bulgaristan vatandaşı şoför, gümrük yetkililerine ithalat yasağı ve kısıtlamalara tabi mal taşımadığını beyan etti. Araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Otomobilin akaryakıt deposunu kontrol eden gümrük görevlileri, sondayı sökerek 28 adet vakumlu poşet torba buldu. Esrara karşı reaksiyon gösteren bir saha uyuşturucu testi yapıldı. Toplam brüt ağırlığı 8 kilo 680 gram olan paketler içinde esrar yakalandı. Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Güvenlik Politika 3-sayfa edirne trafik Hukuk

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