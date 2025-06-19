Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonları: Elektronik Sigara ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonları: Elektronik Sigara ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı operasyonda, 20 bin adet elektronik sigara ve toplam 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, elektronik sigara ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, şüphe ve risk analizleri kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

20 bin adet elektronik sigara

Yapılan kontrollerde, tırda bulunması gereken yasal yükün olmadığı, yerine ise beyan edilmeyen 3 kap içerisinde toplam 20 bin adet elektronik sigara olduğu belirlendi. Kaçak elektronik sigaralara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi

Bir diğer operasyonda ise Kosova'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına alındı. Taramada şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, Narkotik Dedektör Köpeği Alfa ile detaylı arama yapıldı. Alfa'nın tepki verdiği ön şoför ve yolcu koltuklarının alt döşemeleri kaldırıldığında, özel olarak hazırlanmış tertibatlar içerisine gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf poşet bulundu. Poşetlerde yapılan incelemede, toplam 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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