Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan X-ray taramasında, boş bir tankerde 10 bine yakın kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli yoğunluk tespit edilen tankerden 10 bine yakın kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen boş bir tankeri risk analizi için X-ray taramasına sevk etti. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluğun ardından yapılan detaylı aramada, siyah bantlarla sarılmış koliler içinde elektronik sigara ve aksamları bulundu.

Toplamda 3 bin 193 adet elektronik sigara, 6 bin adet sigara filtresi ve 800 adet elektronik sigara kartuşu olmak üzere toplam 9 bin 993 parça kaçak eşya ele geçirildi. Faturasız, belgesiz ve gümrüğe beyan edilmeyen ticari miktardaki ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ekipler, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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