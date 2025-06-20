Kapıkule Sınır Kapısı'nda 212 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 212 kilo 365 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, şüpheli görülerek risk analizleri sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine, Narkotik Dedektör Köpekleri "Neptün" ve "Turbo" ile araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeklerin aracın çekici bölümündeki lastiklere aşırı tepki vermesi üzerine yapılan kontrollerde, lastiklerin içinde çok sayıda vakumlu poşet içerisinde 85 kilo 420 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

"İkinci operasyonda kolilerde 127 kilo esrar ele geçirildi"

Benzer şekilde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen başka bir TIR da risk analizleri sonucu X-Ray taramasına alındı. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine, koliler araçtan indirilerek Narkotik Dedektör Köpekleri "Jeff" ve "Alfa" ile detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, kolilerin içinde şeffaf vakumlu poşetlere gizlenmiş 126 kilo 945 gram esrar bulundu. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE