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Kapıkule Gümrük'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kapıkule Gümrük'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
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Kapıkule Gümrük Sahası'nda bir tırın dorse tabanında gizlenmiş 1.526 adet kaçak cep telefonu ve 290 telefon kılıfı ele geçirildi. Kaçakçılığa yönelik yapılan detaylı kontroller sonucu gözaltına alınan şahıs, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan detaylı kontrollerde, bir tırın dorse tabanındaki gizli bölmelere yerleştirilmiş bin 526 adet kaçak cep telefonu ve 290 telefon kılıfı ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde görevli ekipler, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde bir tırı X-ray taramasına yönlendirdi. Kağıt yüklü olduğu belirtilen tırın dorsesinde yasal yükten farklı bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama için hangara çekildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın güvenlik mührü ve halatının sağlam olduğu, herhangi bir müdahale izine rastlanmadığı belirlendi. Kapılar açıldığında tırın içerisinde her biri yaklaşık 700 kilogram olan toplam 23 ton kağıt ruloları olduğu görüldü.

Tonlarca yük altında gizlenmiş

Ekipler, forklift yardımıyla kağıt rulolarını araçtan indirerek detaylı arama yaptı. Kağıtların altındaki demir levhaların kaldırılmasıyla birlikte, dorse tabanına gizlenmiş bir bölme bulundu. İki metre uzunluğunda, 140 santimetre genişliğinde ve 13 santimetre derinliğindeki gizli boşlukta tam bin 526 adet kaçak cep telefonu ile 290 adet telefon kılıfı ele geçirildi.

Kaçakçılar, cep telefonlarını ve aksesuarları tonlarca ağırlıktaki kağıt ruloların altına ve demir levhaların arkasına saklayarak tespiti zorlaştırmaya çalıştı. Ancak gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde kaçakçılık girişimi başarısız oldu.

Kaçak telefonları ülkeye sokmaya çalışan şahıs, gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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