Üye Girişi
Haberler

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 33 adet piton ele geçirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si telef olmuş vaziyette 33 adet piton ele geçirildi. Pitonlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 33 adet piton ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen operasyonda Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu trende 2'si telef olmuş vaziyette 33 adet piton ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yolcu trenine yönelik kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmalar ilginç bir operasyona sahne oldu.

Pitonlarla yolculuk

Trene yönelik detaylı fiziki arama gerçekleştiren ekipler yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si telef olmuş vaziyette toplam 33 adet piton cinsi oldukları belirlenen yılanlara el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli şahsa yönelik Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başlatılan işlemlerin beraberinde, söz konusu pitonlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bulgaristan Türkiye Edirne Hayvanlar Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık eleme potasında kimler var? 21 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title