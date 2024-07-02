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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 244 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen iki araçta 244 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen iki araca yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 244 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen iki tır riskli görülerek mercek altına alındı.

244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu yakalandı

Gümrüklü sahadaki hareketleri anbean izlenen tırlar Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden analiz edilerek takip derinleştirildi. X-ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırlar üzerinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından dikkatli ve detaylı arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı arama ve kontroller neticesinde, araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine profesyonelce gizlenmiş vaziyette yaklaşık toplam 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı Türkiye Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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