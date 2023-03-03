Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 13 kilogram esrar ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 13 kilogram esrar ele geçirildi

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen tır takibe alınarak x-ray taramasına sevk edildi. Sevk işleminden bir süre sonra, aracın x-ray sırasına girmek yerine doğrudan yurda giriş yapmaya yönelik manevrasını fark eden ekipler tarafından müdahale edildi. Kontrol esnasında aracın altında şüphe uyandıran şeffaf renkli paketler bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde aracın önceden şüpheli olarak belirlenen bölgesinde 13 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuya el konulurken, şüpheli iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.